Низкое качество белорусских сыров может стать причиной запрета их экспорта в Россию

В связи с обнаруженными нарушениями санитарных норм в сырной продукции 2-х белорусских заводов надзорное ведомство России намерено ввести ограничение на ввоз, если еще раз будет допущено санитарное нарушение.

Только в феврале в сырах Ошмянского и Лидского предприятий трижды обнаруживалось превышение нормы содержания опасного для здоровья консерванта.

При этом производители даже не указывают содержание в сырах натамицина - E235.

Поставки в Россию данного вещества находятся под строгим контролем, так как его влияние на человеческий организм опасно: он блокирует действие антибиотиков. А в таком случае, при серьезной болезни человек может умереть из-за того, что даже сильнодействующий препарат не будет работать.