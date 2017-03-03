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Выговоры объявлены главам районов Нижнего Тагила за отсутствие результатов расчистки и гололёд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выговоры объявлены главам районов Нижнего Тагила за отсутствие результатов расчистки и гололёд

3 марта 2017, 19:05Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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