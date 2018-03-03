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Новости Нижнего Тагила

Вторая волна птичьего гриппа проходит по 68 странам мира

3 марта 2018, 10:00Добавить новость
животные,здоровье,медицина,Роспотребнадзор,Россия,экология,грипп
Во всем мире наступает вторая волна птичьего гриппа. Соответствующее предупреждение официально сделал российский Роспотребнадзор.

Согласно данным Всемирной организации здоровья животных, с 2013 года в мире наблюдается панэпизоотическая волна птичьего гриппа. Ситуация усугубляется тем, что генотип возбудителя постоянно меняется, поэтому ликвидация и контроль вспышек усложнены. В семи странах мира на двух континентах – Африке и Азии – в январе 2018 года зафиксированы вспышки среди домашних птиц. В настоящее время регистрируется утроение количества циркулирующих подтипов инфекции.

Птичий грипп уже положил порядка 120 миллионов голов, при этом по крайней мере по одной вспышке было зарегистрировано в 68 странах.

В качестве рекомендаций россиянам посоветовали не контактировать с дикой и домашней птицей, а также не употреблять в пищу необработанные температурой яйца, передаёт «ТАСС».

 
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