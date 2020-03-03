Свердловский Миндзрав поддержал наказание за распространение слухов о коронавирусе

В социальных сетях нередко появляется информация о якобы случаях заболевания коронавирусом в регионе. Сегодня в ВК появлялись сведения о заболевшем коронавирусом ребёнке в Краснотурьинске. Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков опроверг эту информацию. Также он добавил, что распространение подобных слухов является пиаром и способом «поднять градус тревожности населения».

Я очень надеюсь на то, что правоохранительные органы будут привлекать к ответственности тех, кто размещают подобные новости. За отсутствием у нас заболевших [коронавирусом] начинается очень грязная информационная игра. На сегодняшний день в Свердловской области нет таких случаев. Но попытаться всё-таки растревожить души наших жителей, я считаю, провокационным, сказал Константин Шестаков.