Буллинг в УГМС. Как TagilCity.ru запретили измерять качество воздуха в Нижнем Тагиле

Все продолжилось и в ходе официальной встречи. 10 человек собралось за большим столом. Наш газоанализатор стоит в центре. Коллектив УГМС выдвигал одно бескомпромиссное требование: прекратите замерять вредные примеси воздуха и публиковать результаты своих замеров. То они говорят, что никогда не слышали про Геолан-1П, и даже название не помнят, то поражают цитированием инструкции к прибору. Перебивают друг друга, повышают тон, ссылаются на ГОСТы по делу и без, намекают на мою необразованность. Я будто оказалась на ковре у директора школы, где никому не интересны твои намерения, никто не ищет конструктивного решения, нет никакого «мы», есть только повелительное наклонение: прекрати, а не то наклонение станет унизительным. Начали угрожать судом. Посмотрите короткое видео со встречи, оно ярче любых слов.