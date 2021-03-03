Число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области превысило 2,4 тысячи человек

В целом по стране число вылечившихся достигло 3 853 734 человек. Из них за последние сутки из больниц выписаны 15 694 человека. Больше всего выздоровевших отмечено в Санкт-Петербурге — 2635 человек. На втором месте находится Москва с 2065 пациентами, а на третьем Московская область. Там выписано 596 человек.