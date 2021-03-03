Число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области превысило 2,4 тысячи человек

Число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области превысило 2,4 тысячи человек

Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Количество пациентов в Свердловской области, скончавшихся вследствие заболевания коронавирусом, превысило 2,4 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона.

Еще у 159 человек в Свердловской области подтвержден коронавирус

Больше всего случаев выявлено, как и прежде, в Екатеринбурге. Там диагноз подтвердился у 159 человек. Остальные являются жителями Артемовского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Качканара, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Туринского городского округа.

Всего за время пандемии в Свердловской области зафиксировано 78 181 случай заражения COVID-19.

Отмечается, что у 280 человек состояние оценивается как тяжелое, из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1799 человек находятся в состоянии средней тяжести.

В России за сутки со 2 по 3 марта подтверждено 10 535 случаев заболевания коронавирусом. Из них у 1316 человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Всего число заболевших по стране составляет 4 278 750 человек.

Число выписанных из больниц пациентов после лечения коронавируса в Свердловской области увеличилось на 172 человека

Всего выздоровевших в регионе насчитывается 71 181 человек.

В целом по стране число вылечившихся достигло 3 853 734 человек. Из них за последние сутки из больниц выписаны 15 694 человека. Больше всего выздоровевших отмечено в Санкт-Петербурге — 2635 человек. На втором месте находится Москва с 2065 пациентами, а на третьем Московская область. Там выписано 596 человек.

Еще 12 жителей Свердловской области скончались от коронавируса

Всего инфекция унесла жизни 2409 свердловчан с начала пандемии.

В России за сутки скончались 452 человека. Больше всего случаев выявлено в Москве. Там умерли 46 человек. На втором месте по смертности находится Санкт-Петербург — 39 человек. На третьем — Московская область. В регионе скончались 33 человека. В общей сложности от коронавируса скончались 87 348 россиян.

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