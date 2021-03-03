На 23% снизилась заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю

На 23% снизилась заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю

Сегодня, 10:21Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На 23% снизилась заболеваемость ОРВИ среди жителей Свердловской области за неделю, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 22 по 28 февраля в Свердловской области зафиксированы 22 408 случая заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 44,6% и на 23,1% ниже предыдущей недели.

Среди неблагополучных по заболеваемости ОРВИ муниципалитетов, где уровень заболевания выше областного, названы Туринский городской округ и поселок Уральский. Отмечается, что за указанный период в Екатеринбурге зарегистрировано 12 913 случаев заболевания ОРВИ, это ниже эпидпорога на 30,4%, а также ниже уровня прошлой недели на 21,9%.

За эту же неделю, предварительно, зафиксировано 1 199 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня предыдущей недели на 28,0%.

В Нижней Салде, Верхнем тагиле, а также Горноуральском и Арамильском городских округах уровень заболеваемости выше в 1,5 раза, чем в целом по Свердловской области.

Напомним, по данным на 2 марта в Свердловской области зарегистрировано 78 022 случая коронавируса. также, по данным оперштаба, от инфекции вылечились 71 009 пациентов, а 2 397 человек скончались.

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