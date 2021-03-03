На 23% снизилась заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю

Среди неблагополучных по заболеваемости ОРВИ муниципалитетов, где уровень заболевания выше областного, названы Туринский городской округ и поселок Уральский. Отмечается, что за указанный период в Екатеринбурге зарегистрировано 12 913 случаев заболевания ОРВИ, это ниже эпидпорога на 30,4%, а также ниже уровня прошлой недели на 21,9%.