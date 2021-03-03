Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 марта

Из-за февральских морозов редакция TagilCity.ru на время приостанавливала мониторинг воздуха на наличие загрязнений, сегодня мы вновь начинаем его проводить. Замеры проводились в районе площади Танкостроителей при температуре воздуха -2 градуса и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.