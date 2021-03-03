Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 марта

Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 марта

Сегодня, 17:01Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
3 марта при замерах качества воздуха на Вагонке в Нижнем Тагиле показания газоанализатора остались нулевыми.

Из-за февральских морозов редакция TagilCity.ru на время приостанавливала мониторинг воздуха на наличие загрязнений, сегодня мы вновь начинаем его проводить. Замеры проводились в районе площади Танкостроителей при температуре воздуха -2 градуса и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.

Редакция TagilCity.ru продолжит проводить ежедневный мониторинг качества воздуха в различных районах города.

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