Свердловская металлургическая компания попала в список Forbes

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о троих уральских олигархах, которые поднялись в рейтинге Forbes. Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын поднялся на 21 место, а его состояние увеличилось до 6,4 миллиарда рублей. Разбогател и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он занял 27 место при состоянии в 4,1 миллиарда долларов. Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский тоже увеличил свое состояние до двух миллиардов долларов с 1,8 миллиарда.