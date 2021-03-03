Свердловская металлургическая компания попала в список Forbes

При составлении рейтинга в расчет принимались такие факторы как снижение выбросов, финансовые отчисления на охрану окружающей среды, динамика использования ресурсов и забота об экологическом следе.
Мы с ответственностью подходим к вопросам экологии. Это позволяет строить перспективы компании на десятилетия вперед, рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ТМК Вячеслав Попков.
По словам специалиста, за прошедшие 15 лет выбросы и объем стоков были сокращены в два раза.
Экологические успехи предприятия в течение нескольких лет отмечает и АК& M. Рейтинговое агентство признало ТМК лидером по этому показателю среди всех предприятий в металлургической и горнорудной отраслях России.
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о троих уральских олигархах, которые поднялись в рейтинге Forbes. Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын поднялся на 21 место, а его состояние увеличилось до 6,4 миллиарда рублей. Разбогател и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он занял 27 место при состоянии в 4,1 миллиарда долларов. Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский тоже увеличил свое состояние до двух миллиардов долларов с 1,8 миллиарда.