Свердловская металлургическая компания попала в список Forbes

Свердловская металлургическая компания попала в список Forbes

Сегодня, 16:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Трубная металлургическая компания попала в рейтинг самых экологичных компаний России. Она заняла 13 место из 30, сообщает пресс-служба предприятия.

При составлении рейтинга в расчет принимались такие факторы как снижение выбросов, финансовые отчисления на охрану окружающей среды, динамика использования ресурсов и забота об экологическом следе.

Мы с ответственностью подходим к вопросам экологии. Это позволяет строить перспективы компании на десятилетия вперед, рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ТМК Вячеслав Попков.

По словам специалиста, за прошедшие 15 лет выбросы и объем стоков были сокращены в два раза.

Экологические успехи предприятия в течение нескольких лет отмечает и АК& M. Рейтинговое агентство признало ТМК лидером по этому показателю среди всех предприятий в металлургической и горнорудной отраслях России.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о троих уральских олигархах, которые поднялись в рейтинге Forbes. Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын поднялся на 21 место, а его состояние увеличилось до 6,4 миллиарда рублей. Разбогател и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он занял 27 место при состоянии в 4,1 миллиарда долларов. Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский тоже увеличил свое состояние до двух миллиардов долларов с 1,8 миллиарда.

Сюжеты:
Экология
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