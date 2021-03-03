В 16 млрд обойдется решение проблемы с запахом канализации на Химмаше в Екатеринбурге

Модернизация Южной аэрационной станции, которую анонсировали в 2020 году, начнется после получения положительного заключения госэкспертизы. Туда стекается 85% стоков Екатеринбурга. Общая стоимость проекта составляет около 16 миллиардов рублей.
Это позволит снизить и экономические платежи, потому что те суммы, которые выставляются нам за негативное воздействие на окружающую среду, достигают 400 миллионов рублей, рассказал 66.ру директор «Водоканала» Евгений Лузгин.
Он отметил, что руководство МУП вместе с минприроды Свердловской области разработало еще один план мероприятий по модернизации станции. В его рамках в 2020 году за счет средств «Водоканала» уже были перекрыты несколько точек «из которых идет вонь», на это было потрачено 300 миллионов рублей.
В 2021 году на Южной станции планируется поставить фильтры, которые выведут запах, который идет в сторону Химмаша. Для этого будут использовать специальные реагенты. Кек, который скопился на площади размером в 18 футбольных полей, начали вывозить на полигон под Ревдой несколько месяцев назад. Однако, по словам Лузгина, это очень затратно.
Часть средств, а именно кредит на 800 миллионов рублей, на реконструкцию Южной аэрационной станции «Водоканал» взял в банке «Санкт-Петербург». Лузгин отметил, что проект рассчитан на 10 этапов. Сроки окончания зависят не только от финансирования, но и от других условий.
Напомним, из-за слива ассенизаторами фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом природоохранная прокуратура организовала проверку. Жители поселка Белоярский в конце февраля рассказали, что эта ситуация продолжается уже около года.