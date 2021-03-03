В 16 млрд обойдется решение проблемы с запахом канализации на Химмаше в Екатеринбурге

В 2021 году на Южной станции планируется поставить фильтры, которые выведут запах, который идет в сторону Химмаша. Для этого будут использовать специальные реагенты. Кек, который скопился на площади размером в 18 футбольных полей, начали вывозить на полигон под Ревдой несколько месяцев назад. Однако, по словам Лузгина, это очень затратно.