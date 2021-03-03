«Водоканал» несанкционированно сбрасывал сточные воды в пруд в Ревде

В связи с этим прокуратура Свердловской области инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии. Они отберут пробы воды и проведут исследование для установления причины загрязнения пруда. Также будет определен размера ущерба, причиненного окружающей среде.
Затем прокуратура даст правовую оценку деятельности «Водоканала». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, в конце февраля прокуратура также организовала проверку о сливе фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом. Жители поселка Белоярский пожаловались, что ассенизаторные машины в течение года загрязняют водоем.