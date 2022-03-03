«Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска

«Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска
«Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска
3 марта, 18:55Здоровье и экологияФото: Пресс-служба компании «Рифей»
Экологическую игру для юных натуралистов из Краснотурьинска провел региональный оператор «Компания «Рифей».

На мероприятии школьники узнали об устройстве контейнерных площадок, правилам обращения с ТКО, решали экологические задачи.

«Рифей» предложил провести интеллектуальное состязание для решения экологических задач в нестандартной форме. Эту идею поддержали как преподаватели, так и учащиеся. Проект и формат игры был разработан совместно с методистами станции натуралистов, его назвали «Экоквизпати».

По итогам мероприятия собрали много положительных откликов, и теперь готовы сотрудничать с учреждениями дополнительного образования севера Свердловской области в проведении подобных уроков, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Игра состоит из двух частей. Сначала участники узнают из фото- и видеоматериалов как из отходов получаются новые вещи, отслеживается путь ТКО с момента их попадания в мусорный бак. При этом дети узнают новые понятия и о возможности вторичного использования мусора.

Во второй части мероприятия школьники сами разрабатывают листовки, распределяют отходы по видам и решают какой вред могут нанести природе вещи, которые выбрасывают люди.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

Задача проекта — вовлечение молодежи в решение экологических вопросов. Для проведения экологической игры с участием регионального оператора вы можете отправить заявку по адресу rifey-apo1@mail.ru, сообщает пресс-служба компании.

Сюжеты:
Экология
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экологияшкольникиКраснотурьинскРифей
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