«Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска

На мероприятии школьники узнали об устройстве контейнерных площадок, правилам обращения с ТКО, решали экологические задачи.
«Рифей» предложил провести интеллектуальное состязание для решения экологических задач в нестандартной форме. Эту идею поддержали как преподаватели, так и учащиеся. Проект и формат игры был разработан совместно с методистами станции натуралистов, его назвали «Экоквизпати».
По итогам мероприятия собрали много положительных откликов, и теперь готовы сотрудничать с учреждениями дополнительного образования севера Свердловской области в проведении подобных уроков, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Игра состоит из двух частей. Сначала участники узнают из фото- и видеоматериалов как из отходов получаются новые вещи, отслеживается путь ТКО с момента их попадания в мусорный бак. При этом дети узнают новые понятия и о возможности вторичного использования мусора.
Во второй части мероприятия школьники сами разрабатывают листовки, распределяют отходы по видам и решают какой вред могут нанести природе вещи, которые выбрасывают люди.
Задача проекта — вовлечение молодежи в решение экологических вопросов. Для проведения экологической игры с участием регионального оператора вы можете отправить заявку по адресу rifey-apo1@mail.ru, сообщает пресс-служба компании.