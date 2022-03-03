«Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска

Игра состоит из двух частей. Сначала участники узнают из фото- и видеоматериалов как из отходов получаются новые вещи, отслеживается путь ТКО с момента их попадания в мусорный бак. При этом дети узнают новые понятия и о возможности вторичного использования мусора.