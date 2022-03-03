Еще 4,7 тысячи человек заразились коронавирусом в Свердловской области

Еще 4,7 тысячи человек заразились коронавирусом в Свердловской области
Еще 4,7 тысячи человек заразились коронавирусом в Свердловской области
3 марта, 15:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
За сутки со 2 по 3 марта в Свердловской области подтверждено 4,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 1,1 тысячи — в Екатеринбурге.

Остальные заболевшие находятся в других муниципалитетах региона, в том числе и Нижнем Тагиле, сообщили в областном оперативном штабе. Всего заболевших насчитывается 364,9 тысячи человек.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находится 571 человек. Из них 314 помещены в реанимацию. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 4,3 тысячи человек. Состояние остальных пациентов находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 2,1 тысячи пациентов. Всего выздоровевших насчитывается 222,5 тысячи. Также подтверждено 13 летальных случаев. Всего умерли 10,3 тысячи человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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