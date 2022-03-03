Суд рассмотрит дело о загрязнении карьера в поселке Новоасбест промотходами

Суд рассмотрит дело о загрязнении карьера в поселке Новоасбест промотходами
Суд рассмотрит дело о загрязнении карьера в поселке Новоасбест промотходами
3 марта, 11:07Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Суд в Нижнем Тагиле рассмотрит дело о загрязнении карьера промотходами

23 марта в Дзержинском суде Нижнего Тагила состоится рассмотрение дело о загрязнении карьера промышленными отходами.

Ответчиками по иску природоохранной прокуратуры заявлены: ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», САО «ВСК», ООО «СтройДорСервис», ООО «Строймеханизация», МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа», ООО «Главное строительное управление», ООО «Строй-Заказчик».

Речь идет о загрязнении одного из четырех карьеров. Раньше там добывался минерал хризотил-асбест. Но потом Красноуральское месторождение, запасы которого геологи оценивают в 500 тысяч тонн, законсервировали.

Как выяснили прокуроры, мусор в карьере появился после сноса старого цеха литейных смол «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус». Промышленные отходы следовало вывезти на полигон ТБО в районе села Покровское ООО «СтройДорСервис». Однако отходы попали в карьер как «грунт для рекультивации».

Яму несколько месяцев заваливали различным хламом. После публикации на сайте TagilCity.ru началась проверка. Сотрудники природоохранной прокуратуры установили источник появления мусора и подсчитали его объем. Это около 700 кубометров.

Причинённый окружающей среде ущерб оценивается в 13 миллионов 481 тысячу 520 рублей. Надзорное ведомство направило в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила требование о взыскании этой суммы с ответчиков, а так же о возложении на ООО «Уралхипласт — Хюттенес Альбертус» обязанности в срок до 1 июля 2022 года вывезти промышленные отходы.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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