Суд рассмотрит дело о загрязнении карьера в поселке Новоасбест промотходами

Ответчиками по иску природоохранной прокуратуры заявлены: ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», САО «ВСК», ООО «СтройДорСервис», ООО «Строймеханизация», МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа», ООО «Главное строительное управление», ООО «Строй-Заказчик».
Речь идет о загрязнении одного из четырех карьеров. Раньше там добывался минерал хризотил-асбест. Но потом Красноуральское месторождение, запасы которого геологи оценивают в 500 тысяч тонн, законсервировали.
Как выяснили прокуроры, мусор в карьере появился после сноса старого цеха литейных смол «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус». Промышленные отходы следовало вывезти на полигон ТБО в районе села Покровское ООО «СтройДорСервис». Однако отходы попали в карьер как «грунт для рекультивации».
Яму несколько месяцев заваливали различным хламом. После публикации на сайте TagilCity.ru началась проверка. Сотрудники природоохранной прокуратуры установили источник появления мусора и подсчитали его объем. Это около 700 кубометров.
Причинённый окружающей среде ущерб оценивается в 13 миллионов 481 тысячу 520 рублей. Надзорное ведомство направило в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила требование о взыскании этой суммы с ответчиков, а так же о возложении на ООО «Уралхипласт — Хюттенес Альбертус» обязанности в срок до 1 июля 2022 года вывезти промышленные отходы.