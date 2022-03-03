Суд рассмотрит дело о загрязнении карьера в поселке Новоасбест промотходами

Причинённый окружающей среде ущерб оценивается в 13 миллионов 481 тысячу 520 рублей. Надзорное ведомство направило в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила требование о взыскании этой суммы с ответчиков, а так же о возложении на ООО «Уралхипласт — Хюттенес Альбертус» обязанности в срок до 1 июля 2022 года вывезти промышленные отходы.