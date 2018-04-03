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Новости Нижнего Тагила

25 тагильчан прошли обучение по спасению провалившихся под лёд людей (ФОТО)

3 апреля 2018, 07:00Добавить новость
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На минувшей неделе в Нижнем Тагиле на спасательной станции прошли занятия по теме спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим, провалившимся под лёд.

Всего на уроках безопасности собралось 25 волонтёров. Перед присутствующими выступил начальник спасательной станции Александренко В.Н., который рассказал о способах оказания помощи людям, провалившимся под лёд. При этом он затронул не только зимний период, но и летний.

Также волонтёрам рассказали о правилах поведения при половодье и катастрофических наводнениях, об основах эвакуации людей и животных.

Среди спикеров была фельдшер Лунгу А.М. Медик продемонстрировала приемы оказания первой доврачебной помощи, а также непрямой массаж сердца. Также она ответила на вопросы присутствующих.

В ходе практической части встречи волонтёрам продемонстрировали способы спасения человека, провалившегося под лёд на Тагильском пруду. Участники курса сами попробовали применять знания на практике, рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.

 

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Фото: ЦЗННТ
 
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