Информация о надвигающихся переменах появилась на официальном сайте детской больницы. Кроме того, об этом сообщается в регистратуре медучреждения. Изменения не будут приняты без поддержки горожан.
Так, родителям маленьких пациентов нужно заполнить специальную анкету, а затем отправить её на почту больницы. В анкете нужно рассказать о проблемах детского учреждения, а также дать свои рекомендации по улучшению работы.
В учреждении введут новую логику приёма пациентов и работы врачей. Помимо этого предусмотрено распределение пациентов – недомогающих и здоровых – по разным коридорам.
В 2019 году 29 детских поликлиник Свердловской области будут оснащены «бережливыми технологиями». На эти цены из бюджета страны выделено 236 миллионов рублей, передаёт «Тагильский рабочий».
Тагильчане помогут детской поликлинике на Вагонке стать «бережливой»3 апреля 2018, 08:30Добавить новость
Информация о надвигающихся переменах появилась на официальном сайте детской больницы. Кроме того, об этом сообщается в регистратуре медучреждения. Изменения не будут приняты без поддержки горожан.
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