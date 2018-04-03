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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане помогут детской поликлинике на Вагонке стать «бережливой»

3 апреля 2018, 08:30Добавить новость
Вагонка,город,деньги,дети,помощь,Россия,сайт,Свердловская область,бережливая поликлиника
Детская поликлиника на Вагонке, расположенная на Окунева, 32, хочет стать «бережливой». В случае положительного решения медицинское учреждение кардинально преобразуют, а также введут удобные новшества.

Информация о надвигающихся переменах появилась на официальном сайте детской больницы. Кроме того, об этом сообщается в регистратуре медучреждения. Изменения не будут приняты без поддержки горожан.

Так, родителям маленьких пациентов нужно заполнить специальную анкету, а затем отправить её на почту больницы. В анкете нужно рассказать о проблемах детского учреждения, а также дать свои рекомендации по улучшению работы.

В учреждении введут новую логику приёма пациентов и работы врачей. Помимо этого предусмотрено распределение пациентов – недомогающих и здоровых – по разным коридорам.

В 2019 году 29 детских поликлиник Свердловской области будут оснащены «бережливыми технологиями». На эти цены из бюджета страны выделено 236 миллионов рублей, передаёт «Тагильский рабочий».

 
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