Тагильчане смогут оценить качество медицинских услуг на ЕПГУ

С апреля 2018 года жители Нижнего Тагила смогут оценить качество медицинских услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в личном кабинете «Мое здоровье».

Раньше с помощью личного кабинета пациент мог записаться на прием к врачу или вызвать его на дом. Сейчас добавлена новая функция, где можно принять участие в голосовании за рейтинг больниц. Со временем функции личного кабинета будут расширяться.

Через «Мое здоровье» можно будет узнать информацию о выписанных рецептах, данные из медкарты, узнать сведения о прикреплении к медицинскому учреждению.

Как сообщает «Тагильский рабочий», рейтинговое голосование продлится до конца декабря 2018 года.