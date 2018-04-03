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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут оценить качество медицинских услуг на ЕПГУ

3 апреля 2018, 15:50Добавить новость
медицина,Нижний Тагил,ЕПГУ,рейтинг больниц,голосование,пациенты,медицинские учреждения

С апреля 2018 года жители Нижнего Тагила смогут оценить качество медицинских услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в личном кабинете «Мое здоровье».

Раньше с помощью личного кабинета пациент мог записаться на прием к врачу или вызвать его на дом. Сейчас добавлена новая функция, где можно принять участие в голосовании за рейтинг больниц. Со временем функции личного кабинета будут расширяться.

 

Через «Мое здоровье» можно будет узнать информацию о выписанных рецептах, данные из медкарты, узнать сведения о прикреплении к медицинскому учреждению.

 

Как сообщает «Тагильский рабочий», рейтинговое голосование продлится до конца декабря 2018 года.

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