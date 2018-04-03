«ВКонтакте», общественники и Баста объединились и рассказали россиянам об аутизме

В сообществе Autism.help для пользователей заработал тест, который называется «Всегда ли я поступаю как человек с людьми, не похожими на меня?». Опрос подготовили специалисты фонда, а также ВКонтакте и общественные деятели, которые добиваются признания права аутистов на полноценную общественную жизнь.