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Новости Нижнего Тагила

«ВКонтакте», общественники и Баста объединились и рассказали россиянам об аутизме

3 апреля 2018, 08:00Добавить новость
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2 апреля во всём мире общественные деятели распространяют информацию о проблеме аутизма. В этот день социальная сеть «ВКонтакте», Баста и фонд «Выход» объединили свои каналы, чтобы рассказать о расстройстве как можно большему количеству россиян.

В сообществе Autism.help для пользователей заработал тест, который называется «Всегда ли я поступаю как человек с людьми, не похожими на меня?». Опрос подготовили специалисты фонда, а также ВКонтакте и общественные деятели, которые добиваются признания права аутистов на полноценную общественную жизнь.

Баста является послом фонда «Выход». Он призвал подписчиков проходить тест, делиться результатами, а взамен певец дарит в подарок синего мишку.

В этот день здание штаб-квартиры «ВКонтакте», которое располагается под куполом Дома компании «Зингер», было подсвечено синим цветом, как и другие известные здания планеты.

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