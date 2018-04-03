«ВКонтакте», общественники и Баста объединились и рассказали россиянам об аутизме

В сообществе Autism.help для пользователей заработал тест, который называется «Всегда ли я поступаю как человек с людьми, не похожими на меня?». Опрос подготовили специалисты фонда, а также ВКонтакте и общественные деятели, которые добиваются признания права аутистов на полноценную общественную жизнь.



Баста является послом фонда «Выход». Он призвал подписчиков проходить тест, делиться результатами, а взамен певец дарит в подарок синего мишку.



В этот день здание штаб-квартиры «ВКонтакте», которое располагается под куполом Дома компании «Зингер», было подсвечено синим цветом, как и другие известные здания планеты.