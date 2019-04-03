Жители Нижнего Тагила подали 5 тыс заявлений в оздоровительные лагеря

Регистрация заявок стартовала 2 апреля в 08:00 по местному времени. Напомним, что этим летом нижнетагильских детей готовы принять десять загородных оздоровительных учреждений: ЗОЛ «Антоновский», «Уральский огонек», «Звездный», «Солнечный», «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», «Северянка», «Золотой луг», оздоровительном комплексе «Звездный» имени В.Г. Удовенко», а также санатории «Сосновый бор».