Жители Нижнего Тагила подали 5 тыс заявлений в оздоровительные лагеря
Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За первый день приёма заявок для отдыха в детских загородных оздоровительных лагерях нижнетагильские родители оставили 5402 заявления. Регистрация происходит в штатном режиме, сбоев в системе не выявлено, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Регистрация заявок стартовала 2 апреля в 08:00 по местному времени. Напомним, что этим летом нижнетагильских детей готовы принять десять загородных оздоровительных учреждений: ЗОЛ «Антоновский», «Уральский огонек», «Звездный», «Солнечный», «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», «Северянка», «Золотой луг», оздоровительном комплексе «Звездный» имени В.Г. Удовенко», а также санатории «Сосновый бор».
Подать заявки родители и законные представители могут через МФЦ, единый портал госуслуг или через портал образовательных услуг Свердловской области. Закончится приём заявлений 10 апреля в 08:00.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей