В Екатеринбурге отмечен самый большой процент выздоровевших от коронавируса

Это первое место в процентном соотношении по количеству вылечившихся. К примеру в Москве процент выздоровлений менее шести (на 2923 зараженных 168 вылечившихся) в сравнении с 33,3% в Екатеринбурге.

Однако в больнице № 40 до сих пор находятся трое больных в тяжелом состоянии и пять человек в состоянии средней тяжести. Одного пациента сегодня выписали домой и еще одного планируют отпустить завтра.

Напомним, что вчера во время своего обращения президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

Всего в настоящий момент в России зафиксировано 4150 случаев заражения, из них 296 выздоровело, 35 человек умерли.