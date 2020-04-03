В Екатеринбурге отмечен самый большой процент выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 17:21Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Из 39 заразившихся по Свердловской области 13 уже выписаны домой, рассказывает интернет-портал Е1 со слов пресс-секретаря областного министерства здравоохранения Константина Шестакова.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Это первое место в процентном соотношении по количеству вылечившихся. К примеру в Москве процент выздоровлений менее шести (на 2923 зараженных 168 вылечившихся) в сравнении с 33,3% в Екатеринбурге.
Однако в больнице № 40 до сих пор находятся трое больных в тяжелом состоянии и пять человек в состоянии средней тяжести. Одного пациента сегодня выписали домой и еще одного планируют отпустить завтра.
Напомним, что вчера во время своего обращения президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Всего в настоящий момент в России зафиксировано 4150 случаев заражения, из них 296 выздоровело, 35 человек умерли.
Карта распространения коронавируса в России
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