В Свердловской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 39 человек
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован еще один случай коронавируса, сообщает СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 39 человек. Всего в России зафиксировано 4 149 заболевших. Выздоровели 281 человек. Зарегистрировано четыре новых смерти. Число летальных случаев увеличилось до 34.
Напомним, вчера к гражданам обратился президент России Владимир Путин, он сообщил, что нерабочие дни продлены до конца месяца, на этот период гражданам должна быть сохранена заработная плата.
Карта распространения коронавируса в России
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