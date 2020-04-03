В Тагиле сотрудникам «скорой» выдают пропуска для перемещения по городу вне работы

В Минздраве Свердловской области это опровергли.

У нас нет информации о том, что ввели пропуска для сотрудников скорой. Скиньте скрин, что такой документ введен, покажите мне такой пропуск, будем разбираться,заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Однако в ГБУЗ СО ГССМП Нижнего Тагила пояснили, что действительно начали выдачу пропусков сотрудникам учреждения. По словам главврача, это мера носит подготовительный характер на случай, если будет введён жёсткий запрет на перемещение по городу.

Мы просто обговорили, как это сделать, чтобы это было своевременно. У нас пока дороги не перекрывают, не проверяют. Но в других городах это есть. Поэтому, когда такая ситуация у нас будет, мы должны быть к ней готовы. Некоторым сотрудникам выдавали, кто просит — пожалуйста. Мы ждем указаний губернатора. Вполне возможно, что людям, которые работают, это понадобится,сказал TagilCity.ru руководитель ГБУЗ СО ГССМП Нижнего Тагила Сергей Безбородов.

Напомним, в Свердловской области указом губернатора Евгений Куйвашева введен режим самоизоляции, согласно которому жителям региона разрешено выходить из дома для покупки продуктов в ближайшем магазине и лекарств в аптеке, выноса мусора, выгула собаки, на работу; необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра (кроме поездки в такси); в автомобиле может находиться не более двух человек (исключение составляют члены одной семьи). В целях снижения риска распространения инфекции улицы города и подъезды домов обрабатываются дезинфицирующими средствами. По последним данным, в Нижнем Тагиле не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.