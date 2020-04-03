Владимир Путин подписал указ о продаже рецептурных препаратов через интернет

Авторы документа отмечают, что это решение позволит получать необходимые препараты людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам и другим категориям граждан в условиях режима самоизоляции.

Правительство может вводить торговлю рецептурными препаратами через интернет до 31 декабря 2020 года. При этом запрещается продавать онлайн психотропные препараты, наркотические, находящиеся на количественном учете, а также те, что содержат более 25% этилового спирта в составе.

Документ начинает действовать с момента публикации.

Ранее клиентам аптек разрешалось только бронировать рецептурные препараты онлайн и забирать их в аптеке.

Напомним, в России из-за пандемии коронавируса введен режим изоляции граждан. Он будет действовать до конца апреля 2020 года. По последним данным, количество заболевших составляет 4150 человек, из них 39 случаев зарегистрировано в Свердловской области.