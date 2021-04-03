Еще у 11 тагильчан зарегистрирован коронавирус за сутки

В Свердловской области за сутки выявлено 133 случая инфекции, общее число заболевших достигло 82 915 человек. 275 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Со 2 по 3 апреля из больниц выписано 145 жителей региона, в начала пандемии от COVID-19 выздоровело 76 288 человек. За последние 24 часа от инфекции скончалось девяь свердловчан, всего зарегистрировано 2 762 летальных случая.