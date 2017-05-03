1462 человека пострадали от укусов клещей на территории Свердловской области
3 мая 2017, 10:45Здоровье и экология
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В Свердловской области по состоянию на 2 мая этого года зарегистрировано 1462 укуса клещей, что ниже прошлогоднего уровня в этот же период в 3,2 раза.
Среди детей зарегистрировано 338 случаев укуса, все потерпевшие получили профилактическую вакцину. Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у одного пострадавшего.
В лабораториях было исследовано 284 особи. В 5 пробах обнаружен клещевой энцефалит.
В этом году запланировано обработать от клещей 9000 га территории области, сообщает РПН Свердловской области.
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