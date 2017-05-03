1462 человека пострадали от укусов клещей на территории Свердловской области

Среди детей зарегистрировано 338 случаев укуса, все потерпевшие получили профилактическую вакцину. Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у одного пострадавшего.

В лабораториях было исследовано 284 особи. В 5 пробах обнаружен клещевой энцефалит.

В этом году запланировано обработать от клещей 9000 га территории области, сообщает РПН Свердловской области.