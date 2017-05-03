Массовый мор рыбы произошел на озере Щучьем Белоярского района: организована проверка
3 мая 2017, 15:45Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По факту массовой гибели рыбы на озере Щучьем природоохранная прокуратура Свердловской области организовала проверку.
В Белоярском районе Свердловской области произошел массовый мор рыбы. Рыбаки предполагают, что рыба погибла из-за нехватки кислорода, сообщает «Новый день».
Началась проверка случившегося, к которой подключились специалисты государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Свердловской области.
Отобранные образцы рыбы будут исследованы для установления причины массовой гибели рыб. После этого будет принято решение о дальнейших действиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
© TagilCity.ru
Свердловская областьпроисшествиепроверкапрокуратураэкологиябелоярскийЧПприродаприродоохранная прокуратурарыбаозероМор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей