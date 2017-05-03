Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Массовый мор рыбы произошел на озере Щучьем Белоярского района: организована проверка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Массовый мор рыбы произошел на озере Щучьем Белоярского района: организована проверка

3 мая 2017, 15:45Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?