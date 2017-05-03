Массовый мор рыбы произошел на озере Щучьем Белоярского района: организована проверка

В Белоярском районе Свердловской области произошел массовый мор рыбы. Рыбаки предполагают, что рыба погибла из-за нехватки кислорода, сообщает «Новый день».

Началась проверка случившегося, к которой подключились специалисты государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Свердловской области.

Отобранные образцы рыбы будут исследованы для установления причины массовой гибели рыб. После этого будет принято решение о дальнейших действиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.