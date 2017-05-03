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Московский банк готов инвестировать до 4 млрд рублей в проект по реконструкции систем водоотведения и водоснабжения Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Московский банк готов инвестировать до 4 млрд рублей в проект по реконструкции систем водоотведения и водоснабжения Нижнего Тагила

3 мая 2017, 17:35Здоровье и экологияПавел Щербина
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