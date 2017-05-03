Московский банк готов инвестировать до 4 млрд рублей в проект по реконструкции систем водоотведения и водоснабжения Нижнего Тагила

Для их реабилитации необходимо концессионное соглашение о реконструкции городской системы водоподготовки, подачи воды и водоотведения.

О конкретных мерах и работе в этом направлении по возвращении из московской командировки рассказал журналистам мэр Нижнего Тагила - Сергей Носов:

Мы продолжаем работу и очень активно готовимся к соглашению по концессии на водоподготовку, подачу воды и водоотведение. Это принципиально важный вопрос для Нижнего Тагила в этом году.

Для заключения концессионного соглашения необходимо проведение конкурса, который определит, кто и на каких условиях возьмет на себя работы по реконструкции городской системы водоснабжения.

Мы неоднократно подчёркивали, что это вполне реально – выйти на конкурс. Как вы знаете, есть совместное решение города и министерства ЖКХ Свердловской области, чтобы до 1 декабря этот конкурс объявить. Ещё раз подчеркну – это вполне реально заявил Сергей Носов.

Во время московской командировки главе города удалось найти потенциального инвестора, готового вложить в проект большие средства.

Московский инвестиционный банк высказал пожелание участвовать в этом проекте. Я встречался с первым заместителем совета правления этого банка. До 4 миллиардов рублей банк готов инвестировать. Им такие проекты интересны сообщил Сергей Носов прессе.