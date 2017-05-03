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Показатель потребления алкоголя в России снизился на пол-литра водки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Показатель потребления алкоголя в России снизился на пол-литра водки

3 мая 2017, 16:30Здоровье и экология
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