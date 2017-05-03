Показатель потребления алкоголя в России снизился на пол-литра водки

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, средний россиянин стал употреблять на 0,2 литра чистого спирта меньше. В пересчете на водку - это примерно пол-литра, на пиво – 5 литров. Такая статистика говорит о том, что россияне стали меньше пить.

Данные Минздрава подтверждает и Росстат: продажа спиртного снизилась. В 2016 году слабоалкогольных напитков было продано на 12,2% меньше, игристых вин и шампанского – на 6,9%.

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщает о том, что на 36% упало количество обращений пациентов с проблемами алкоголизма, на 24% уменьшилось число страдающих данным заболеванием и состоящих на учете.

Падение интереса к алкоголю специалисты объясняют активной пропагандой здорового образа жизни. Также в Минздраве констатируют снижение показателей всех наркологических заболеваний, сообщает газета «Известия».