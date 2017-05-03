Стеклоомывающая жидкость с метанолом продавалась в одном из магазинов Екатеринбурга
3 мая 2017, 08:10Здоровье и экология
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Сотрудники Роспотребнадзора накануне пресекли продажу опасной стеклоомывающей жидкости.
Сюжеты: Екатеринбург
В ведомстве сообщили, что в 4-литровых канистрах присутствовал метанол, пары которого опасны для людей.
Запретный товар под маркой Irbis был выставлен на продажу в магазине «Пивко» в Екатеринбурге. Соответствующих документов на стеклоомывающую жидкость у продавца не было.
Суд назначил предпринимателю 30 тысяч рублей штрафа, а продукция была изъята из продажи, передает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
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