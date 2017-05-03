Стеклоомывающая жидкость с метанолом продавалась в одном из магазинов Екатеринбурга

В ведомстве сообщили, что в 4-литровых канистрах присутствовал метанол, пары которого опасны для людей.

Запретный товар под маркой Irbis был выставлен на продажу в магазине «Пивко» в Екатеринбурге. Соответствующих документов на стеклоомывающую жидкость у продавца не было.

Суд назначил предпринимателю 30 тысяч рублей штрафа, а продукция была изъята из продажи, передает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.