Циклон принесёт в Свердловскую область мокрый снег и дождь уже к концу недели

Погодные изменения нагрянут в связи с циклоном, надвигающимся на север УрФО вдоль Полярного круга.

Самые тёплые дни будут среда и четверг. А к 9 мая вероятность осадков уменьшится, передает Деловой квартал. Поэтому свердловчанам, которые собрались убрать теплую одежду, советуют не торопиться.