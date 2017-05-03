Циклон принесёт в Свердловскую область мокрый снег и дождь уже к концу недели
3 мая 2017, 08:20Здоровье и экология
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В конце текущей недели ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, на территории Свердловской области возможен мокрый снег и дождь.
Погодные изменения нагрянут в связи с циклоном, надвигающимся на север УрФО вдоль Полярного круга.
Самые тёплые дни будут среда и четверг. А к 9 мая вероятность осадков уменьшится, передает Деловой квартал. Поэтому свердловчанам, которые собрались убрать теплую одежду, советуют не торопиться.
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