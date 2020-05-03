Четырнадцать уральцев прибыли в Екатеринбург вывозным рейсом из Тайланда
Сегодня, 18:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В аэропорту «Кольцово» приземлился борт из Тайланда с 14 жителями Свердловской области, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
Сюжеты: Коронавирус
Сейчас их везут в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Часть пассажиров сошла с борта ранее в Шымкенте и Уфе. Еще несколько человек - жителей Челябинской и Тюменской областей и Пермского края, организовано отправили в свои регионы.
Прилетевшие пассажиры покинули аэропорт с соблюдением всех норм безопасности.
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