Четырнадцать уральцев прибыли в Екатеринбург вывозным рейсом из Тайланда

Сейчас их везут в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Часть пассажиров сошла с борта ранее в Шымкенте и Уфе. Еще несколько человек - жителей Челябинской и Тюменской областей и Пермского края, организовано отправили в свои регионы.