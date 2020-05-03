Роспотребнадзор опубликовал карту места жительства заболевших COVID-19 тагильчан
Сегодня, 10:28Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский Роспотребнадзор опубликовал карту распространения коронавируса в регионе, где можно посмотреть место жительство заболевших инфекцией, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Согласно данным карты, четыре заразившихся проживали в районе улицы Быкова на Вые, по одному — на Уральском проспекте на ГГМ, улице Волгоградской на Красном Камне и улице Московской в районе Рудника.
Больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано на Вагонке: пятеро — в районе улицы Зари, трое — в районе улицы Коминтерна, один — в районе улицы Бажова. Кроме того, три случая COVID-19 выявлены в поселке Покровское-1.
Стoит отмeтить, что, сoгласно кaрте, в Нижнeм Тагиле 19 забoлевших челoвек. При этом по официальной статистике Роспотребнадзора на 2 мая, в городе выявлено 14 случаев коронавируса.
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