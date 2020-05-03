Роспотребнадзор опубликовал карту места жительства заболевших COVID-19 тагильчан

Согласно данным карты, четыре заразившихся проживали в районе улицы Быкова на Вые, по одному — на Уральском проспекте на ГГМ, улице Волгоградской на Красном Камне и улице Московской в районе Рудника.

Больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано на Вагонке: пятеро — в районе улицы Зари, трое — в районе улицы Коминтерна, один — в районе улицы Бажова. Кроме того, три случая COVID-19 выявлены в поселке Покровское-1.