В Екатеринбурге начали выписывать пациентов с коронавирусом из ЦГБ №1

20 апреля в ЦГКБ №1 была зафиксирована вспышка инфекции – 16 пациентов и 75 сотрудников медучреждения заразились COVID-19. Стационар сразу закрыли на карантин.

По информации оперштаба Свердловской области, на сегодняшний день из первой горбольницы выписаны уже 15 пациентов, у которых повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным.