В Екатеринбурге начали выписывать пациентов с коронавирусом из ЦГБ №1
Сегодня, 21:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Первых пациентов из Центральной горбольницы №1 Екатеринбурга начали выписывать домой. У них отрицательные тесты на коронавирус, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
20 апреля в ЦГКБ №1 была зафиксирована вспышка инфекции – 16 пациентов и 75 сотрудников медучреждения заразились COVID-19. Стационар сразу закрыли на карантин.
По информации оперштаба Свердловской области, на сегодняшний день из первой горбольницы выписаны уже 15 пациентов, у которых повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным.
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