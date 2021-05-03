111 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 495 случаев заболевания коронавирусом. 223 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 114 расположены в отделениях реанимации, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 489 случаев инфицирования в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 831 744 человека.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 203 человека, из них 120 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В России за последние сутки из больниц выписали 6 367 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 408 и Санкт-Петербурге — 755 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 450 289 пациентов.
В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 134 летальных случаев.
За все время в России от инфекции скончались 111 198 человек, 336 заразившихся умерли за период со 2 по 3 мая.