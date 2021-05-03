111 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области

111 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области
111 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
111 новых случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 39 случаев COVID-19

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский.

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 495 случаев заболевания коронавирусом. 223 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 114 расположены в отделениях реанимации, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 489 случаев инфицирования в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 831 744 человека.

Более 80 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 203 человека, из них 120 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 6 367 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 408 и Санкт-Петербурге — 755 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 450 289 пациентов.

9 жителей Свердловской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 134 летальных случаев.

За все время в России от инфекции скончались 111 198 человек, 336 заразившихся умерли за период со 2 по 3 мая.

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