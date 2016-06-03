Экология Свердловской области худшая в стране
3 июня 2016, 19:45Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Экология Свердловской области оказалась худшей среди всех регионов России. К такому заключению пришли эксперты общественной организации «Зеленый патруль» при составлении экологического рейтинга субъектов РФ.
Свердловская область заняла 85 место в этом рейтинге. При этом по сводному экологическому индексу она почти в два раза отстаёт от лидера рейтинга, Тамбовской области. На втором и третьем месте разместились Республика Алтай и Белгородская область.
При составлении рейтинга эксперты «Зеленого патруля» опирались как на государственную статистику, так и на данные, полученные лично во время выездов по обращениям населения области.
В то же время недавно в Свердловской области было решено создать рейтинг экологичных предприятий. Эту идею поддержал министр экологии Алексей Кузнецов. По его словам, уральские промышленники приложили немало усилий для поддержания экологического благополучия области.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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