Экология Свердловской области худшая в стране

Свердловская область заняла 85 место в этом рейтинге. При этом по сводному экологическому индексу она почти в два раза отстаёт от лидера рейтинга, Тамбовской области. На втором и третьем месте разместились Республика Алтай и Белгородская область.

При составлении рейтинга эксперты «Зеленого патруля» опирались как на государственную статистику, так и на данные, полученные лично во время выездов по обращениям населения области.

В то же время недавно в Свердловской области было решено создать рейтинг экологичных предприятий. Эту идею поддержал министр экологии Алексей Кузнецов. По его словам, уральские промышленники приложили немало усилий для поддержания экологического благополучия области.