Рейтинг самых экологичных предприятий создают в Свердловской области

О намерении ввести рейтинг предприятий Свердловской области, где в начале списка будут указаны предприятия, приложившие больше всего усилий в деле сохранения экологии региона, сообщил накануне в ходе круглого стола «Промышленные предприятия и экология региона» заместитель председателя Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин.

Экологичность промышленного предприятия вещь довольно условная. Любое из них негативно влияет на окружающую среду. Поэтому при составлении рейтинга будет учитываться то, какие средства предприятие вложило в экологические проекты, как сильно сумело сократить выбросы и сколько смогло переработать ранее накопленных отходов. Вся информация для составления рейтинга будет браться из открытых источников.

Министр экологии Свердловской области Алексей Кузнецов поддержал создание такого рейтинга:

У нас есть примеры внедрения по-настоящему прорывных технологий улучшения экологического состояния на предприятиях: Рефтинская ГРЭС (ПАО «Энел Россия») провела замену электрофильтров на рукавные фильтры, а также внедрила систему сухого золошлакоудаления. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились на 34 тысячи тонн. Среднеуральский медеплавильный завод провел реконструкцию химико-металлургического комплекса. И таких примеров много. К тому же, такой рейтинг, а тем более антирейтинг станет хорошей мотивацией для предприятий улучшать экологические системы считает министр.