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Рейтинг самых экологичных предприятий создают в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейтинг самых экологичных предприятий создают в Свердловской области

3 июня 2016, 14:25Здоровье и экологияДенис Таратонов
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