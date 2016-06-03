В Нижнем Тагиле 6 случаев укуса клещом подозреваются на инфекции

Юрий Бармин, главный государственный санитарный врач Нижнего Тагила, предлагает в ближайшее время провести обработку территорий, которые предназначены для массового местонахождения тагильчан и для семейного отдыха. Кроме того, Юрий Бармин рекомендует увеличить пропаганду среди населения о необходимости прививок от клещевого энцефалита.

Главный врач изложил свои просьбы в письме главе города Сергею Носову. В нем он приводит статистику о заражении от укусов клещей и просит принять меры, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Так, он предлагает в ближайшее время провести обработку территорий, которые предназначены для массового местонахождения тагильчан и для семейного отдыха. Кроме того, Юрий Бармин рекомендует увеличить пропаганду среди населения необходимости прививок от клещевого энцефалита.

За неделю с 23 по 29 мая в 1,2 раза увеличилось число обратившихся, пострадавших от укусов клещей, по сравнению с предыдущей неделей. За этот период 199 человек обнаружили на себе присосавшихся клещей. Среди них один случай имеет подозрения на клещевые инфекции.

Как и раньше, заболевания зафиксированы у тех, кто не предпринял необходимые меры при обнаружении присосавшегося насекомого. Клеща нужно удалять в лечебном учреждении, затем отдать его на исследование на 4 формы клещевых инфекций. После получения результатов провести профилактику энцефалита - тем, кто не делал прививку, поставить вакцину иммуноглобулина. При обнаружении возбудителей других форм инфекции в клеще - ИКБ, ГЭЧ, МЭЧ – провести антибиотикопрофилактику.

За пять месяцев текущего года в Свердловской области от укусов клещей пострадало 14 348 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра на 2% меньше. Из них 18% - дети до 17 лет.