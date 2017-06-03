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154 двойни и одна тройня родились за первые три месяца 2017 года в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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154 двойни и одна тройня родились за первые три месяца 2017 года в Свердловской области

3 июня 2017, 12:15Здоровье и экология
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