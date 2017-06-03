Застрявший на фонарном столбе воронёнок был спасён зооспасателями в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
3 июня 2017, 10:15Здоровье и экология
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В Екатеринбурге накануне зооспасатель пришел на помощь воронёнку, который застрял на фонарном столбе.
Сюжеты: Екатеринбург
Прохожие сообщили, что птица провела там почти весь день. Всё это время над пострадавшим кружила стая воронов.
Приехавший на вызов неравнодушных горожан спасатель снял воронёнка со столба. Оказалось, что у малыша серьезная травма – крыло сломано до мяса. Зооспасатель сказал, что воронёнок никогда не сможет летать. Ему придется всю жизнь жить «под крылом» человека.
Птицу приютит екатеринбуржец. Известно, что маленькому ворону около двух месяцев, пишет Life.ru.
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Фото и видео: Life.ru
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