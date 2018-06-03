Тяжелобольной ребёнок из Грозного доставлен спецбортом в Екатеринбург
3 июня, 10:25Здоровье и экология
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Спецборт МЧС доставил в столицу Свердловской области тяжелобольного ребёнка из Грозного для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.
Сюжеты: Екатеринбург
2 июня из Чечни в Екатеринбург прибыл спецборт АН-148 МЧС России.
На нём находился тяжелобольной ребёнок из Грозного в сопровождении специалистов отряда «Центроспас» и центра медицины катастроф «Защита».
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», жизнь молодого пациента во время полёта поддерживала система искусственного жизнеобеспечения. После прибытия в столицу Урала пациента доставили в медицинское учреждение.
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