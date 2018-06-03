Тяжелобольной ребёнок из Грозного доставлен спецбортом в Екатеринбург

На нём находился тяжелобольной ребёнок из Грозного в сопровождении специалистов отряда «Центроспас» и центра медицины катастроф «Защита».

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», жизнь молодого пациента во время полёта поддерживала система искусственного жизнеобеспечения. После прибытия в столицу Урала пациента доставили в медицинское учреждение.