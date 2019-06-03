Свердловчане заплатят полмиллиона рублей за разведение костров в лесу

Общая сумма штрафов, которые заплатят нарушители, составляет 494 тысячи рублей. Шесть юридических лиц оштрафованы на 313 тысяч рублей, 14 должностных лиц – на 153 тысячи рублей, физлица – на 28 тысяч рублей.

Всего было составлено 54 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 43 из них составлены за разжигание костров и выжигание травы. Некоторые нарушители получили в качестве наказания предупреждения.