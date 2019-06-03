Свердловчане заплатят полмиллиона рублей за разведение костров в лесу
Сегодня, 18:51Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области 39 нарушителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности в лесах, сообщает департамент информполитики региона.
Общая сумма штрафов, которые заплатят нарушители, составляет 494 тысячи рублей. Шесть юридических лиц оштрафованы на 313 тысяч рублей, 14 должностных лиц – на 153 тысячи рублей, физлица – на 28 тысяч рублей.
Всего было составлено 54 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 43 из них составлены за разжигание костров и выжигание травы. Некоторые нарушители получили в качестве наказания предупреждения.
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