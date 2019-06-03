В Нижнем Тагиле за 2018 год на 9% увеличилась смертность
Сегодня, 16:12Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле за 2018 год на 2% упала рождаемость, а смертность выросла на 9%, сообщает информагентство «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Чаще всего тагильчане умирали от болезни органов кровообращения, злокачественных новообразований, травм, отравлений и болезни органов пищеварения.
По словам главного санврача города Юрия Огнева, на здоровье тагильчан негативно влияет состояние окружающей среды. Снизить количество выбросов в воздух поможет национальный проект «Экология», согласно которому к 2021 году объем выбросов снизится на 22%.
Помимо этого, по поручению президента России Владимира Путина до 1 июля должен быть принят закон о квотировании выбросов.
Для проверки здоровья тагильчане могут пройти диспансеризацию. Бесплатное обследование доступно раз в три года для горожан от 18 до 39 лет, в для людей старше 40 лет – раз в год.
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