В Нижнем Тагиле за 2018 год на 9% увеличилась смертность

По словам главного санврача города Юрия Огнева, на здоровье тагильчан негативно влияет состояние окружающей среды. Снизить количество выбросов в воздух поможет национальный проект «Экология», согласно которому к 2021 году объем выбросов снизится на 22%.

Помимо этого, по поручению президента России Владимира Путина до 1 июля должен быть принят закон о квотировании выбросов.

Для проверки здоровья тагильчане могут пройти диспансеризацию. Бесплатное обследование доступно раз в три года для горожан от 18 до 39 лет, в для людей старше 40 лет – раз в год.