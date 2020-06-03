Два отделения психбольницы Свердловской области закрыты на карантин по COVID-19
Вчера, 23:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской областной психбольнице два отделения из шестнадцати закрыли на карантин по коронавирусу, рассказали TagilCity.ru в оперативном штабе.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус
Всех заболевших уже госпитализировали в инфекционные отделения больниц, у контактировавших с ними взяты анализы. В учреждениях, где произошла вспышка заболевания, проводится дезинфекция.
По словам представителей оперативного штаба, все медучреждения сейчас находятся в зоне особого риска.
Как правило, заносы инфекции связаны с госпитализацией или приёмом пациентов с бессимптомной формой протекания болезни. Своевременное ее выявление и недопущение распространения — важнейшие задачи, на решение которых направлены силы персонала больниц и медицинских ведомств, подытожили в ведомстве.
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