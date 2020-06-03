Два отделения психбольницы Свердловской области закрыты на карантин по COVID-19

Всех заболевших уже госпитализировали в инфекционные отделения больниц, у контактировавших с ними взяты анализы. В учреждениях, где произошла вспышка заболевания, проводится дезинфекция.

По словам представителей оперативного штаба, все медучреждения сейчас находятся в зоне особого риска.