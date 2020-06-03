Горбольницу №20 Екатеринбурга полностью закрыли на карантин по коронавирусу
Сегодня, 22:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Центральная горбольница №20 Екатеринбурга больше не работает в обычном режиме. Учреждение закрыли на карантин по коронавирусу, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
В больнице были зафиксированы несколько случаев «заносов инфекции». Новых больных медучреждение больше не принимает, при этом уже госпитализированные пациенты продолжают лечиться по профилю заболевания.
После того, как стены больницы покинут все пациенты, здание подвергнут полной санобработке. Также лечебнице придётся получить разрешение в роспотребнадзоре для дальнейшей работы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей