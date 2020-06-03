Креков рассказал о причине роста числа заболевших COVID-19 в Свердловской области

По словам Крекова, увеличение количества выявленных случаев COVID-19 объясняется включением в работу по тестированию работодателей региона. Он пояснил, что растет не заболеваемость, а количество проводимых тестов, а следовательно и заболевших. Это позволит быстрее остановить вирус. Также Креков рассказал, что в Свердловской области проводятся скоростные тесты, что позволяет выявлять больше случаев заражения.