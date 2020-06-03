Креков рассказал о причине роста числа заболевших COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 17:04Здоровье и экологияФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, почему в регионе увеличивается число заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова, увеличение количества выявленных случаев COVID-19 объясняется включением в работу по тестированию работодателей региона. Он пояснил, что растет не заболеваемость, а количество проводимых тестов, а следовательно и заболевших. Это позволит быстрее остановить вирус. Также Креков рассказал, что в Свердловской области проводятся скоростные тесты, что позволяет выявлять больше случаев заражения.
То, что цифры сегодня выше, чем вчера — только приближает нас к ситуации, когда показатели начнут снижаться, отметил замгубернатора.
По информации оперштаба, показатель проводимых лабораторных исследований составляет 192 на 100 000 жителей области.
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