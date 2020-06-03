В Екатеринбурге медики отказались нести пенсионера, так как «не обязаны» это делать
Сегодня, 22:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники скорой помощи Екатеринбурга отказались нести пожилого пациента на носилках, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Об инциденте, который произошёл 3 июня, рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий на своей странице в соцсетях. Молодой человек стал непосредственным участником событий – именно его пожилая соседка попросила помочь отнести в машину скорой помощи супруга. Медики отказались это делать, со словами «не понесем, нам не положено».
В итоге сотрудники скорой отказались госпитализировать пенсионера и порекомендовали дать ему парацетамол.
В горздраве по поводу данной ситуации заявили, что для более детального разбора необходимо, чтобы в ведомство обращались либо сам пациент, либо его законные представители. Позже в ведомстве изданию сообщили, что «вопрос осуществления транспортировки на сегодняшний день не регламентирован действующим законодательством».
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