В Екатеринбурге медики отказались нести пенсионера, так как «не обязаны» это делать

Об инциденте, который произошёл 3 июня, рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий на своей странице в соцсетях. Молодой человек стал непосредственным участником событий – именно его пожилая соседка попросила помочь отнести в машину скорой помощи супруга. Медики отказались это делать, со словами «не понесем, нам не положено».

В итоге сотрудники скорой отказались госпитализировать пенсионера и порекомендовали дать ему парацетамол.