В Екатеринбурге возобновили отмененные из-за пандемии плановые приемы пациентов
Муниципальные стоматологии Екатеринбурга снова открыты для плановых посещений. Приём осуществляется строго по записи через сайт или по телефону, сообщает «Комсомольская правда».
В связи с пандемией коронавируса записаться на плановый приём возможно только удалённо. Администраторы будут оформлять документы заочно.
Как сообщает горздрав, чтобы соблюдать правила социальной дистанции, при входе в учреждение размещаются списки плановых пациентов, обновляемые в ежедневном режиме.
К другим мерам относятся: наличие индивидуальных средств защиты и фиксированное время приёма. На посещение терапевта отведено 40 минут; хирурга, ортопеда и ортодонта — 30 минут на каждого. При этом запись на повторный приём осуществляет лечащий врач.
Вероятно, при таком порядке обслуживания населения очередь будет тянутся через всю улицу. Это связано с ограниченным количеством посетителей в здании (10 квадратных метров отведено для одного человека).
Напомним, что в Свердловской области зарегистрирован 6381 случай заражения COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 30 на ИВЛ. Общее число смертельных исходов — 33.