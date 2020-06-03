В Екатеринбурге возобновили отмененные из-за пандемии плановые приемы пациентов

В связи с пандемией коронавируса записаться на плановый приём возможно только удалённо. Администраторы будут оформлять документы заочно.

Как сообщает горздрав, чтобы соблюдать правила социальной дистанции, при входе в учреждение размещаются списки плановых пациентов, обновляемые в ежедневном режиме.

К другим мерам относятся: наличие индивидуальных средств защиты и фиксированное время приёма. На посещение терапевта отведено 40 минут; хирурга, ортопеда и ортодонта — 30 минут на каждого. При этом запись на повторный приём осуществляет лечащий врач.

Вероятно, при таком порядке обслуживания населения очередь будет тянутся через всю улицу. Это связано с ограниченным количеством посетителей в здании (10 квадратных метров отведено для одного человека).