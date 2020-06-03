В России число выздоровевших в очередной превысило количество заболевших COVID-19

Так, за сутки было подтверждено 8536 случаев заболевания, а выписано по выздоровлению 8972 человека.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 432 277 человека, из них 195 957 выздоровели.

Кроме того, выявлено 178 новых летальных случаев. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 5215 человек.