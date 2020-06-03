В России в ОМС добавят угрозу распространения вызванных коронавирусом заболеваний

В итоговых решениях заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом от первого июня обозначено, что изменения в ОМС связаны с угрозой распространения заболеваний, вызванных COVID-19.

Также он поручил срочно принимать все необходимые меры для ликвидации недостатка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских организациях.

Главам регионов предстоит проанализировать количество запасов СИЗ в больницах и дать оценку потребностям медиков. До 5 июня все заявки должны быть рассмотрены.

Что касается других задач, Минздрав и главы регионов должны сохранить резерв коечного фонда, созданного в целях лечения пациентов с коронавирусом при увеличении заболеваемости. Необходимо также изучить вопрос надобности дополнительного коечного фонда в ситуации второй волны пандемии. Обе задачи нужно решить к сроку до 5 июня.